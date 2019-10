Coger el 4

Si el área de movilidad del Ayuntamiento, en caso de que exista y esté operativa, quisiera hacer algo realmente útil por mejorar la vida de los ciudadanos —al menos, de los ciudadanos que nos movemos en transporte público, además de defender la necesidad de hacerlo— instalaría máquinas validadoras de bonobús en todo el recorrido del 4.

Porque el 4, legítimo heredero de la infausta LAC, amplió el recorrido de su predecesora, en una de las mejores y más inteligentes medidas de la anterior corporación municipal. Pero como la dicha no podía ser completa, no se dotó de validadoras-expendedoras de bonobús a las nuevas paradas. Así, en su recorrido por el Zaidín-Vergeles, el 4 traquetea por las calles al mismo ritmo que el AVE a su paso por Loja, perjudicando a los usuarios habituales y volviendo majaras a los turistas y viajeros, incapaces de entender cuándo tienen que pagar sus billetes fuera o dentro del autobús.

Pedirle al Ayuntamiento que invierta en mejoras en el servicio de autobuses se me antoja tan útil como lo del Arzobispo y el imán aconsejando a los fieles que recen para que llueva un día de estos. Eso sí, por intentarlo que no quede. Lo de mejorar el 4, digo, que ya saben ustedes que se derraman más lágrimas por las plegarias atendidas que por las no atendidas, recordando a Santa Teresa en su día grande. No vayamos a rezar con demasiado fervor y acabemos anegados por nuevas inundaciones.

Mentar los autobuses en la plaza del Carmen debe ser anatema: en el último mes, los tribunales han fallado hasta en 3 ocasiones en favor de la Rober y en contra del Ayuntamiento, esa casa de los líos por antonomasia.

Es la herencia recibida de los tiempos del PP de Torres Hurtado, cuando se empeñó en hacernos creer que la LAC no sólo era eficaz, sino eficiente: pergeñaron unos presupuestos insuficientes para disimular lo caro del telesfórico invento y, años después, aquí seguimos ustedes y yo, pagando unos milloncejos extra a la Rober entre cantidades adeudadas, intereses de demora y demás mandangas.

Jesús Lens