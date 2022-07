Una de burbujas

Tengo una preocupación creciente: la proliferación de burbujas. Hables con quien hables, sea del gremio que sea, tiene miedo a que en su sector haya una burbuja a punto de explotar. La inmobiliaria, ni mentarla, que estamos en julio y no quiero ser maleducado. ¿Pero qué me dicen de la gastronómico-hostelera? Y la última de la que oigo hablar: la músico-festivalera.

El lunes estuve compartiendo unos tragos en El Santo con mi amigo Antonio Herrera, más conocido como DJ Toner en el mundo de la música. Viene de actuar en Etnosur, uno de los festivales por antonomasia del verano musical andaluz, y del Festival de Jazz de Vitoria-Gasteiz. La próxima semana estará con el extraordinario trompetista francés Erik Truffaz en el mítico Tendencias de Salobreña y en el Imagina Funk de Torres y tiene bolos durante todo agosto, incluyendo uno en Los Escullos, en Almería, que le hace particular ilusión. Y en La Barraca de Cantarriján, con Jorge Pardo.

Eso, o me ha metido una bacalá para justificar que este verano no nos invita a una de sus famosas barbacoas. “Estoy pinchando mucho en Barcelona. Tengo varios proyectos entre manos y me encuentro en un momento dulce de mi carrera profesional”, me decía.

Y entonces, el pero. Porque siempre hay un pero. ¿Plenamente justificado, en este caso? Porque empieza a no haber municipio sin sus dos o tres festivales de música al año. Y, aritméticamente, no hay público para tanto festival ni cartera que lo soporte.

Se habla mucho de la falta de personal en la hostelería este verano. ¡Pues traten de buscar a un buen técnico de sonido! Y eso, que sobre el papel suena a música celestial, puede ser una bomba de relojería. Como sé lo que no hicisteis los dos últimos veranos, que no hubo macroconciertos ni festivales, este 2022 lo habéis afrontado como si no hubiera un mañana. El problema es precisamente ese: que no haya un mañana.

Veo muy centrado a Antonio. No ha perdido la cabeza aceptando todas las ofertas que le llegan para actuar en directo. Además de que su agenda no daría de sí, prefiere no perder de vista sus trabajos en estudio, que acaba de firmar un contrato con una gente de Los Ángeles… y hasta ahí podemos contar. También está colaborando con un músico de Burkina Faso. Y preparando el nuevo disco de su Q4rtet, que volverá a contar con solistas de excepción.

A Antonio se le ponen los ojos chisposos cuando habla de un lanzamiento que dará mucho que hablar el próximo otoño: un antiguo tema que tenía grabado con Enrique Morente. Ha estado trasteando la instrumentación original y ha incluido nuevos efectos, además de contar con la voz de Estrella Morente y la guitarra de Diego del Morao. ¡Ojito que ahí hay tema! Temazo, diría yo.

Oigo a tanta gente hablar de burbujas que empiezo a convencerme de que, al final, no será para tanto. Y eso que no me he leído el famoso Manual de resiliencia, digo resistencia.

Jesús Lens