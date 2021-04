Lunes que hacen la pascua

Hacía tiempo que no tenía tanta sensación de domingo por la tarde. Pienso en mañana lunes (por hoy) mientras escribo y no voy a decir que me corre un sudor frío por la espalda, tampoco es cuestión de exagerar, pero sí que siento algo parecido a una comezón, síntoma inequívoco de que me va a hacer la pascua.

Asueto. “Interrupción temporal por descanso del trabajo, los estudios u otra actividad habitual, especialmente si dura un día o unas horas”, lo define la RAE. Esta Semana Santa ha supuesto un asueto mental que me ha mantenido alejado de la información sobre La Cosa. Y es por eso que le tengo tanto recelo a hoy lunes, cuando los datos actualizados empiecen a caer en cascada y la cuarta ola se convierta en el tema central de conversaciones, tertulias, artículos y tribunas de opinión. ¡Qué pereza!

Eso, y la reanudación de la polarización informativa sobre las elecciones en Madrid y Cataluña, el agujero de gusano que nos conduce a esa realidad paralela y alternativa en que parecen vivir la mayor parte de nuestros políticos. ¡Qué perezón!

Estos días he caminado por nuestra tierra con las lentes de los viajeros románticos, de la Madraza a la Casa de los Tiros, con sus exposiciones, paseando por la Alcaicería y el Realejo. La ‘nueva’ Ribera del Genil que, a la espera de los árboles, integra mucho mejor su Alcázar y la Ermita de San Sebastián. O la Granada más contemporánea, la del siglo XXI, la del PTS, su arquitectura de vanguardia y su galería de arte urbano al aire libre, de la que un día de estos tenemos que hablar en profundidad.

Toca cambiar de gafas y ponerse, de nuevo, las de diario. ¡Qué requetepereza! ¿En qué cuitas andarán nuestros próceres locales? Más allá del 2+2, quiero decir, que encara su recta definitiva. ¿Con qué cruces de acusaciones nos sorprenderán estas semanas? Les reconozco que ahí sí me pica la curiosidad. Eso y el as de Espadas que una parte del PSOE quiere poner sobre la mesa para cortarle la cabeza a Susana Díaz de una vez por todas.

¿Ven? Cuando deberíamos estar pendientes de las vacunas, los Juegos de Cromos de los unos y los otros nos hacen desviar la atención de lo auténticamente importante a lo que debiera ser accesorio. En fin. Que es lunes de Pascua y mucha pascua. Valor y al toro.

Jesús Lens