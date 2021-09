Libros y podcast de récord

Ayer estuve tomando un café mañanero con la escritora Clara Peñalver, ultimando un par de proyectos rarunos que nos traemos entre manos. Lo que más me gusta de Clara es su valentía a la hora de proponer ideas diferentes que desbordan los límites de lo convencional.

Va a sonar a pedantería y, cuando lo lea, no sé si soltará una carcajada o le dará una arcada, pero Clara es una de las personalidades culturales más disruptivas que conozco: siempre va por delante.

Su novela más reciente se titula ‘Sublimación’ y se trata de una distopía con ribetes noir de lo más inquietante y adictiva. (AQUÍ escribí de ella y la leeremos y comentaremos en el Club de Lectura de Granada Noir en Librería Picasso). Lo curioso y novedoso es que, antes de ser publicada en formato convencional por Ediciones B, fue una serie de Storytel que se puede escuchar en formato de audiolibro. ¡Curioso caso de sublimación literaria inversa! Porque la sublimación es un proceso que consiste en el cambio de estado sólido a estado gaseoso sin pasar por el estado líquido. A la inversa, al paso directo del estado gaseoso al estado sólido, se le denomina sublimación inversa.

Con Clara estuve hablando, además, del impacto de la inteligencia artificial y los robots, de la implantación de adminículos en el cuerpo humano con los fines más diversos y, por supuesto, de transhumanismo; un tema que me trae loco desde hace tiempo y del que hablaremos en otro momento.

Tras compartir con Clara varias recomendaciones de libros y documentales sobre el tema, me fui enardecido a la librería Cómic Store, donde me esperaba un tebeo de valor incalculable. Aproveché para hacer recolección de algunas de las novedades más interesantes del momento y, hablando con María, cuyo entusiasmo y optimismo resultan contagiosos, me confirmó que el verano ha sido extraordinario. ¡Y sin que nadie se lo esperara ni tenga una explicación para ello!

Cantan las cifras: 2021 está batiendo récords en ventas de libros, con un 44% más que en 2020, y se prevé el mejor ejercicio de los últimos 10 años. El fenómeno, que es similar en Europa, resulta especialmente significativo en el mundo del cómic, cuyas ventas han crecido nada menos que un 56%.

Si a esto se suma el brutal impacto del audiolibro y el podcast, todo un fenómeno de los que han venido para quedarse y que crece de forma exponencial, está claro que algo ocurre en el mundo de la literatura y la divulgación. ¡Y por fin ese algo es bueno!

Jesús Lens