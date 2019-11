Hace unos años que renuncié a estar en todos los sitios. Ser Géminis hizo que, en ocasiones, practicara la bilocación y trabajara intensamente mi don de la ubicuidad. Mi agenda era una locura y empecé a correr para tratar de estar a la vez en lugares diferentes. Organizar las tardes y las noches para jugar al baloncesto, echar unas cañas, ver una película y asistir a un concierto era un arte más complejo y excitante que resolver el más sesudo de los sudokus.

Ya no. Ya no sufro por las exposiciones que me pierdo, las conferencias a las que no llego y las presentaciones que se me escapan entre los dedos. He aprendido a disfrutar de cosas tan sencillas como vagabundear sin prisas y sin rumbo o tomar un café con la mirada perdida más allá de la la cristalera. Ya no me siento mal por estar tranquilo, viendo la vida pasar.

Reflexionaba sobre todo ello ayer, mientras escuchaba a Andrés Trapiello en los Premios Literarios Jaén de CajaGranada y Bankia. En su defensa de los pequeños placeres, entre los que incluye la lectura, hizo un encendido y entusiasta elogio del aburrimiento. El aburrimiento es una de las herramientas creativas más potentes que existen. Me encantó cuando Andrés concluyó su disertación, erudita y cargada de referencias, señalando que la sociedad del espectáculo que nos venden sí que es, en sí misma, profundamente tediosa y decepcionante.

Y es que Trapiello, parafraseando a Juan Manuel Bonet, hizo una encendida defensa de la erudición, “una actividad prestigiosa hasta fechas relativamente recientes, pero que fue cayendo en el descrédito, hasta convertir la palabra erudito en sinónimo de árido, inútil y en el fondo irrelevante… De la erudición puede decirse lo que del colesterol, que hay una buena y otra mala, y que la mala esclerotiza el saber, pero la buena hace que este fluya de modo orgánico por el cuerpo de la historia y de la ciencia”.

También me encantó su elogio del momento, del instante: “el sabio es, pues, aquel que cultiva sólo esa clase de instantes únicos, milagrosos, tanto si son de orden sensorial como si son de orden espiritual e intelectual”. Porque, efectivamente, la vida son momentos.

Jesús Lens