De cráneo, nos trae

Malas noticias: Luis Salvador ha retirado de su página web el estudio sobre su patricio cráneo, ese cráneo egregio y monumental que convierte al candidato de Ciudadanos a la alcaldía de Granada en un émulo de Batman. (Leer AQUÍ la ya famosa historia craneal)

Mala suerte porque ya tenía prevista una batería de símiles con su cabeza como protagonista. Cosillas como ‘qué buena cabeza tiene este hombre’, a la hora de comentar alguna buena propuesta electoral del partido naranja; sibilinas referencias a ‘la candidatura encabezada por el ex senador socialista’ cuando le meta caña a Paco Cuenca en la campaña o destacar que se encuentra ‘a la cabeza de los sondeos’, llegado el caso.

Y no me sean mal pensados: en ningún caso se me ha pasado por la cabeza que nadie pueda pedir la de Salvador si los resultados electorales no son los deseados por la formación naranja. En especial tras una pre-campaña que nos está trayendo de cráneo por culpa de la morfopsicología, esa maldita pseudociencia.

Me dicen personas que le conocen bien que Luis Salvador, en realidad, está encantado con toda esta polémica. Que el famoso ‘que hablen de uno, aunque sea mal’ nunca encontró una mejor personificación en el espectro político. Que hace mucho tiempo que el candidato de Ciudadanos descubrió que, por encima de los programas electorales, están los programas de televisión. Y que, para salir en la tele, hay que dar que hablar, más que hacer reflexionar al personal. Lo que nos da mucho que pensar…

A mí me da rabia, sobre todo, por Manuel Olivares, el referente de Ciudadanos en Granada, quien daba la cara por el partido mientras Salvador andaba de acá para allá, a caballo entre Madrid y Sevilla, echando pulsos y tentaeras. Un Olivares serio y centrado, con ideas y propuestas creíbles y sensatas.

Ideas. Caigo ahora. Ciudadanos presentó antes de ayer unas líneas programáticas que me parecieron interesantes. De hecho, tengo recortada la página del IDEAL en que se desgranaban para comentarlas en esta columna. Pero, claro, fue salir la noticia de la retirada del estudio craneoencefálico y… ¿a quién le importan las propuestas electorales?

Al final, van a tener razón quienes consideran que el auténtico objetivo de Salvador es participar en Supervivientes VIP & Deluxe.

