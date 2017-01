Pepe Carvalho, en las manos de Carlos Zanón

Por fin subimos on line la entrevista que hicimos en IDEAL a Carlos Zanón. Y es que hace un par de semanas, un personaje de ficción se convertía en Trending Topic: Pepe Carvalho. El mítico detective creado por Manuel Vázquez Montalbán ponía las redes en ebullición gracias a una noticia tan inesperada como feliz: en 2018, y de la mano del escritor Carlos Zanón, habrá una nueva novela protagonizada por un tipo cínico y descreído, pero firmemente comprometido con la verdad. Un gourmet que fue agente de la CIA, miembro del Partido Comunista y actualmente…

Precisamente de eso, de la actualidad de Pepe Carvalho, hablamos con Carlos Zanón, elegido por Planeta y por los herederos de Manuel Vázquez Montalbán para continuar con una saga histórica de la literatura negra y criminal.

¿Cómo se siente usted ante un reto de semejante magnitud?

Ilusionado seguro y, a ratos, agobiado y con ganas de que el foco cambie de sitio.

¿Tuvo dudas a la hora de aceptar el desafío?

Sí, claro. De todo tipo. No sólo del proyecto sino también de cómo iba a afectar a mi trayectoria, de trabajar con otra editorial.

La reacción mayoritaria ante la noticia ha sido favorable y positiva. ¿Temía usted el momento de hacerse público este bombazo?

La verdad es que no me había hecho ninguna idea en particular.

Despedimos a Carvalho en “Milenio”, un tour de force narrativo en el que se marchaba de España y se embarcaba en una complicada vuelta al mundo. ¿Nos reencontraremos con él aquí y ahora, en la Barcelona de la que es alcaldesa Ada Colau?

Ésa es la idea: 2017-2018. Barcelona y quizás otra ciudad.

Usted también ha retratado Barcelona en sus novelas. ¿Será fácil llegar a un punto de encuentro entre ambas perspectivas de la misma ciudad?

Mi idea es respetar al escritor y a su mundo y para eso no hay nada mejor, creo yo, que el libro tenga mi manera de escribir y mi ciudad, el aquí y el ahora, del modo en que lo retrataba MVM.

Carvalho nació en 1972, vinculado al asesinato de Kennedy, pero fue en “La soledad del manager”, publicada en 1977, cuando Manuel Vázquez Montalbán le dio hechuras de protagonista de una saga literaria de largo recorrido. Carvalho ha sido testigo, pues, de cuarenta años de la historia reciente de España. ¿Cómo afronta usted el paso del tiempo en un personaje con tanto visto, con tanto vivido?

Pienso en un personaje, una mirada y un encargo que ha de resolver.

Los lectores de MVM esperamos encontrarnos con algunos de los rasgos distintivos de la saga de Carvalho, ¿seguirá quemando libros, por ejemplo?

Sí, ésa es una tentación que no he podido ni he querido evitar.

¿Cómo se habrá adaptado Carvalho a la era de Internet? ¿Nos puede usted asegurar que NO se ha abierto cuenta en Instagram para poner fotos de esos exquisitos platos a los que es tan aficionado?

Te lo aseguro.

Ha dicho usted que Carvalho será más rockero en esta nueva entrega. ¿Se anima usted a pinchar en Granada Noir la banda sonora de su vida, a ver qué tal suena?

Eso está hecho, amigo.