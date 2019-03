Cuando Reyes me propuso dar unas charlas sobre cine en el CEIP Luis Rosales, en el marco de su VII Semana Cultural, no dudé ni un segundo: si hay algo que me gusta es hablar de cine.

Más tarde, cuando me planteé qué contarle a la chavalería, me entraron las dudas, que no estoy acostumbrado al público infantil. Iba nervioso, no les voy a engañar. Sin embargo, ¡qué par de horas más divertidas, con los dos grupos del segundo ciclo de Primaria!

‘Que no te cuenten películas. ¡Ve al cine!’ fue el título elegido para la charla. La idea: mostrar que el cine es el arte total, el arte que compendia todas las artes. El arte en el que todo es posible. El arte en que el que todas las disciplinas, técnicas y artísticas, tienen cabida.

Empezamos con la arquitectura de la Alhambra y las esculturas del Patio de los Leones, vistas a través de Tadeo Jones. Seguimos con ‘La joven de la perla’, en la versión original de Vermeer e interpretada por Scarlet Johansson. Metimos a Hopper y a los Simpsons, la música de Star Wars, los bocetos para el storyboard de ‘El rey león’.

Para hablar de cómic, ilustración y videojuegos, tiré de nuestro querido ‘Blacksad’, que despertó una admiración generalizada. Pocas veces habré tenido una audiencia tan entusiasta, entregada y participativa. ¡Decenas de bracitos en alto queriendo preguntar, aportar, contar, sumar, sugerir…! Se notó el excelente el trabajo previo del equipo docente, con esos talleres sobre el proceso creativo que convierte una idea, siempre una idea, en algo tan complejo como una película.

Por la tarde fue el turno de los padres. Una charla con un propósito primordial: convencerles de que acompañen a sus hijos al cine. Porque no es lo mismo ver una película que ir al cine. No es igual ver una película en el salón de casa, por muchas pulgadas que tenga la televisión, que la experiencia compartida con otros espectadores desconocidos en una sala de cine, con todo lo que tiene de mágico y ritual.

Y que les acompañen en el aprendizaje, que les enseñen a desentrañar el sentido de las imágenes, a contextualizar las historias. A ir más allá de lo aparente.

Jesús Lens