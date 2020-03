Súper Martes & Jueves

Hoy es uno de los días que más nos gustan a los aficionados a las series de televisión. Porque hoy es el Supermartes, fecha clave para la elección del candidato demócrata a la presidencia de los Estados Unidos. (Ver AQUÍ cómo ha ido)

La política me ha interesado desde tiempos inmemoriales, pero les confieso que fue viendo la mítica ‘El Ala Oeste de la Casa Blanca’ cuando me aficioné, de verdad, al proceso electoral norteamericano, de los caucus de Iowa o Nevada a este Supermartes.

La elección de POTUS, el Presidente de los Estados Unidos, es una cuestión que nos afecta a todos los ciudadanos del mundo. Como la continua reelección de Putin en Rusia, un 1 fijo en la quiniela. Con sus aranceles al aceite de oliva, sus tuits, sus espías y sus equipos de manipulación de procesos electorales extranjeros; Trump y Putin son tan influyentes en nuestra vida cotidiana como Pedro y los Pablos. No llegan al nivel de Delcy y Torra, eso sí. Pero casi.

Esta semana tengo puesto un ojo en el Supermartes y el otro, en el Superjueves, que lo del partido de vuelta de la semifinal de Copa va más allá de lo deportivo. Ustedes saben que no soy futbolero. De hecho, del resultado del Real Madrid-Barça del pasado domingo me enteré el lunes por la mañana, en la cafetería, al escuchar el análisis de dos parroquianos: “si quienes juegan de verdad y marcan los goles son los chaveas, ¿por qué no los ponen de inicio?”. Ahí queda esa perla de la sabiduría popular, extensiva y aplicable a tantos campos y disciplinas…

A pesar de mi falta de entusiasmo balompédico, deseo fervientemente que el Granada C.F. gane el partido y se clasifique para la gran final copera. Me alegraré por mis buenos amigos rojiblancos. Los de toda la vida. Pero es que, del superpartido del superjueves dependerá, y mucho, el estado de ánimo de la provincia en su conjunto, tan poco acostumbrada a las buenas noticias, a los triunfos y a los galardones de enjundia.

¡Qué semana, entre Biden, Sanders, Warren, Bloomberg, Puertas, Soldado y Diego Martínez!

Jesús Lens