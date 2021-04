Pasión por el Granada C.F.

Ayer, desde que salí a la calle, todo era rojiblanco. En el Zaidín había banderas colgadas de los balcones y, al llegar al kiosco, la portada de IDEAL supuso un chute de energía.

Estuve comiendo en María de la O y durante las Jornadas Gastronómicas de Cervezas Alhambra, de lo que se hablaba en las mesas era de fútbol y del Granada C.F., además de elogiar el soberbio menú diseñado por Chechu González y de comentar la contundencia de las cervezas negras recién presentadas en sociedad. (Lo cuento AQUÍ).

Aprovechando que estaba en mi antiguo barrio, en la Carretera de la Sierra, me acerqué al Asador Curro para reponer existencias de su extraordinario Vermú de Garaje. Quiso la casualidad que me encontrara con Curro y con su socio, Bubi Morenodávila, que el martes y miércoles de la semana que viene organizan unas jornadas gastronómicas con una pinta extraordinaria, de la mano de Royal Bliss. Como la cabra tira para el monte y soy bien facilón, sucumbí a la tentación de tomarme uno de los míticos gintonics de Curro en la terraza del Asador. ¿De qué se hablaba en las mesas colindantes? Del partido de anoche.

Ustedes lo saben bien. No soy futbolero. De hecho, a la hora de escribir estas notas, el partido ni siquiera está próximo a comenzar. Les confieso que no tengo pensado verlo. Mientras el Granada C.F. juega contra el Manchester United, yo estaré viendo una película. Creo. Lo mismo, al final, me animo a sintonizar alguna cadena que lo emita, si es de libre acceso. Pero ya les digo que, en principio, me resbala.

Y, sin embargo, me encanta que la ciudad hable de fútbol, respire fútbol y esté enfervorizada con el fútbol. Disfruto con la campaña del Granada C.F. y espero que consiga doblegar a los Diablos Rojos.

Hubo un tiempo en que sí era futbolero. Me encantaba la pasión que exudaba la Premier League y era fan del Manchester United, precisamente. ¡Lo que son las cosas! Mis referentes son Schmeichel, Cole, Ince, Giggs, Cantona, Scholes, Beckham… Cuando ahora leo que Solskjaer es el entrenador de los Red Devils, le recuerdo como jugador.

Se ha dicho y escrito hasta la saciedad: ¡quién nos iba a decir que veríamos al Granada C.F. jugar contra el Manchester United en partido oficial! Y en competición europea. Rectifico. Paso de películas. Veré el partido, ¡qué demonios!

Jesús Lens