Parásitos jocosos

No me importa que Pedro Almodóvar y Antonio Banderas se hayan ido de vacío, dados los premios de la Academia de Hollywood de este año. Aunque había pensado quedarme a ver la ceremonia, les confieso que me venció el sueño. Por eso, al abrir los ojos y comprobar que la ganadora absoluta había sido ‘Parásitos’, casi descuajeringo la cama del brinco que pegué.

Es la película que con más ahínco y empeño he recomendado en los últimos meses. ¿Recuerdan ustedes que, de cara a la jornada de reflexión de las pasadas elecciones, les aconsejaba ir al cine a verla? (Léanlo AQUÍ)

La película del coreano Bong Joon-ho es soberbia. Es apasionante, desconcertante y cruelmente divertida. Humor negro, drama y thriller se dan la mano en un título que ya es referencial en la historia del cine. Una película de denuncia social repleta de cargas de profundidad que la HBO va a convertir en serie. O en “película expandida de alta calidad”, en definición del propio Joon-ho, que no ha dudado en afrontar el reto.

Las cosas están cambiando a una velocidad vertiginosa en el mundo del cine. ¿Vieron ustedes las imágenes de la llegada del cineasta al aeropuerto Incheon de Corea del Sur, tras la consecución de la Palma de Oro en Cannes con ‘Parásitos’? En España sólo concita a tanta prensa un futbolista… o el ganador de programas como ‘La isla de las tentaciones’.

El cine es una industria global que, además, cada vez está más globalizada. Un año arrasa ‘Roma’ en Hollywood, una película mexicana producida por Netflix, y al año siguiente, un cineasta coreano les moja la oreja a Scorsese y a Tarantino en su propia casa.

Sin olvidar al ‘Joker’ y su militancia nihilista, un alegato cuasi anarquista que Joaquin Phoenix expande inteligente y exponencialmente cada vez que recoge un premio. También les hablé de ella. (Leer AQUÍ y AQUÍ)

Y de su música, compuesta por la chelista islandesa Hildur Guonadóttir, la gran triunfadora del año gracias al Guasón y a la serie ‘Chernobyl’. Insisto: sería flipante escucharla en el Festival de Música y Danza de Granada. (Leer AQUÍ)

Jesús Lens