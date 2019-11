Otro Legado de vuelta

Nos pasamos tantos años clamando y reclamando el legado de Lorca que poco a poco fuimos echando al olvido el otro legado surgido de nuestra tierra: el Andalusí. Sin embargo, desde la llegada de Concha de Santa Ana a su dirección, ha vuelto a coger impulso.

Mi primera nueva toma de contacto con el Legado Andalusí la tuve este verano durante mis correrías en bermudas, con la muestra situada en el Corral del Carbón y dedicada a la evolución de nuestra ciudad a lo largo de la época medieval. ‘Madinat Garnata, ciudad y vida’, que fue inaugurada por la anterior gerencia de la fundación andaluza, es pequeñita, pero muy interesante.

Desde esta misma mañana, en la Casa de Zafra del Albaycín, el Legado Andalusí muestra al público las once obras artísticas que, en su momento, Jerónimo Páez, ideólogo e impulsor de la iniciativa viajero-cultural, encargó a artistas de reconocido prestigio como Jesús Conde, Juan Vida, Julio Juste o María Teresa Martín Vivaldi. Del contenido de esta exposición tienen cumplida información en las páginas de cultura del IDEAL de hoy, así que no me voy a entretener en ello. Únicamente les diré que la exposición es magnífica. Sólo 11 piezas… ¡pero qué piezas! (Aquí está el enlace con el reportaje que escribí para el periódico).

Ha hecho muy bien Concha de Santa Ana en rescatar los fondos propios del Legado del sótano donde dormían el sueño de los justos para volver a exponerlos. Y un gran acierto hacerlo en la Casa de Zafra, el mejor marco posible para la muestra. Pero lo mejor es que, hablando con Concha, me anticipa que ésta es a primera de otras varias muestras que se irán inaugurando en los próximos meses en diferentes edificios históricos de Granada.

Además, su directora hace hincapié en que el Legado también quiere darle un nuevo impulso a sus famosas Rutas, de forma que sirvan como acicate para el turismo cultural, contribuyendo a la difusión del conocimiento del arte y la historia de nuestra tierra y, de paso, a luchar contra el vaciamiento de la Andalucía interior. Planes ambiciosos que, ojalá, se materialicen y tengan éxito y continuidad.

Jesús Lens