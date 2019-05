Hoy sábado, nadie en casa

Este sábado no va a haber nadie en casa, que no vamos a caber en las calles. En días como hoy, uno siente orgullo de vivir en Granada. Y pesar, también. Hoy, ni siquiera ser Géminis y mi supuesto superpoder para desdoblarme me permitirá llegar a todos los lugares en que me gustaría estar.

Para los amantes de la literatura, la escisión esquizoide comenzó ayer, cuando nos debatíamos entre la inauguración de la Feria del Libro y la clausura del Festival de Poesía, coincidentes en horario y una prueba más de lo imprescindible que es la coordinación de una agenda cultural institucional que impida estos sinsentidos.

Pero es que hoy sábado, entre otras propuestas y convocatorias de primer nivel, tenemos un programa de la Feria del Libro que quita el hipo, el fútbol femenino en Los Cármenes, las jornadas de puertas abiertas de la Base de Armilla, festival aéreo incluido; y el majestuoso En Órbita, con la vuelta de 091. Esperemos que toque en primicia alguno de los nuevos temas que están grabando.

Cantaban Machín primero y El Cigala después, acompañado por Bebo Valdés, aquello de cómo se puede querer a dos mujeres a la vez y no estar loco. Hoy sábado, en Granada… ¡se desencadena la locura! Personalmente, estaré con mi querido Víctor Amela a las 13 horas, en la Caseta de Firmas de la Feria del Libro, con su ‘Yo pude salvar a Lorca’. Espero echar unas cañas con él y con otro enorme lorquiano, Fernando Marías.

Por la tarde, me temo que me voy a perder las presentaciones de la reedición del Detective del Zaidín, con Alfonso Salazar y Alejandro Pedregosa. Y la conversación con Nuccio Ordine a propósito de su libro ‘La utilidad de lo inútil’, que viene de la mano de la Fundación Tres Culturas. O la actividad de Fernando Marías y Gabriel Hernández Walta en torno a ‘Como tú. 20 relatos + 20 ilustraciones por la igualdad’, un libro juvenil del que tenemos que hablar.

Lo leo y se me caen lagrimones de tinta al fracasar una y otra vez en las pruebas de bilocación en que estoy empeñado. Porque esta tarde no me pierdo En Órbita, uno de los grandes festivales musicales del año, en España. ¿Y ustedes, por dónde andarán?

Jesús Lens