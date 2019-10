Empatía catalana

Necesito su ayuda, estimado lector. Necesito su ayuda para localizar alguna cita, reflexión o tribuna de opinión de gente de la Generalitat y su entorno nacionalista mostrando su preocupación y solidaridad con el sector olivarero andaluz, ahora que los precios del aceite se hunden y Trump ha anunciado aranceles para una de las fuentes de riqueza de nuestra tierra.

Necesito su colaboración, querido lector, porque estoy seguro de que las ha habido, pero que yo he estado muy preocupado con otras tonterías y folletás y me las he perdido.

La idea me vino al leer la noticia sobre las manifestaciones en Granada en contra de la sentencia del ‘Procés’. Me pareció increíble que un grupo de personas se echara a la calle por esa razón. Personas tan concienciadas y comprometidas que incluso se plantearon arriesgar sus vidas… y las de los conductores que circulaban por la autovía que pretendían cortar. Con un par.

Entonces lo vi claro: un fervor de semejante calibre debía ser reflejo del apoyo del catalanismo militante en pro de la causa olivarera. Sólo que ahora, después de la sentencia del ‘Procés’, tampoco van a estar nuestros amigos para perder el tiempo con las cosas de los andaluces…

Pero, ¿y antes? Porque antes de la sentencia, estoy seguro, el tema de los aranceles al aceite de oliva y el daño que le pueden provocar a la socioeconomía andaluza ocupó mucho tiempo en los sectores nacionalistas catalanes. Es sólo que no encuentro las referencias. De ahí mi petición de ayuda, que estoy torpe.

Una gente que tiene como himno ‘Els Segadors’ y sus golpes de hoz como defensores de la tierra tiene que sentirse necesariamente hermanada con los altivos aceituneros de Jaén y sus siglos de aceituna / los pies y las manos presos / sol a sol y luna a luna / pesan sobre vuestros huesos.

Lo sé, lo sé. No es lo mismo preocuparse de cuestiones como la patria y la nación que hablar de aceite, aranceles y peonadas. ¡Dónde va a parar! Y, sin embargo, yo sé que están con nosotros. Es sólo que, ahora, tienen mucho lío.

