Arterrorizado

Aterrorizado me quedé con algunas de las piezas de arte que integran la exposición “Incertitudes”, de Gorlob, que se puede visitar en el Cuarto Real gracias a la clarividencia de la Alianza Francesa de Granada.

¡Luego no me digan que no avisamos! Tienen que ir a ver esta exposición. Y punto. A sabiendas de que hay piezas espantosas. Que provocan espanto, quiero decir. Por ejemplo, cierta máquina para destruir el mundo que cuelga de la pared, como quien no quiere la cosa.

Arterrorizan, también, las piezas dedicadas a Nuestra Señora de la Comunicación, tanto las vidrieras como esa inquietante “Desearía hablar con Dios” en la que la telefonista informa que no es posible establecer la conexión porque todas las líneas están ocupadas.

¿En serio? ¿De verdad dan miedo? A mí, sí. Me arterrorizan las piezas creadas por Guillermo Rodríguez de Lema porque me invitan a reflexionar, a cuestionarme algunas de esas verdades inmutables que, a nada que pienso sobre ellas, se tambalean como un flan mal cuajado.

Todos y cada uno de los arte-factos de Gorlob son paradojas en sí mismos. Desde la radio con aspecto de deidad africana al trozo de iceberg contra el que chocó el Titanic. De los libros negros que nada bueno auguran a quien los lea -¿para qué tanto saber?- al plan de fomento de la lectura a medio germinar, congelado por falta de fondos.

¿Cuántos libros es necesario quemar para conseguir un buen café? ¿Cuáles son límites de la nouvelle cuisine a la hora de considerar comestible un plato? ¿No deberían arañar, y no picar, las arañas? ¿Se puede escribir un cuaderno de viajes con sentido si viajas con los mapas erróneos?

Gorlob nos arterroriza porque convierte en amenazadores elementos cotidianos de nuestra vida que, cuando cerramos los ojos y abrimos las puertas de la percepción, no se comportan como deberían. Un microondas que explota al introducir en su interior un libro de teatro francés; unos cruasanes de madera que, por tanto, están duros; la bombilla del eureka fuera de servicio que nos deja sin ideas; Smiley parapetado bajo una tapa de alcantarilla en Mayo del 68…

Si a usted le gusta el arte que va más allá de lo aparente, que le interpela y le sacude como espectador, las “Incertitudes” de Gorlob son la pregunta que estaba esperando, la respuesta que nunca esperaba haber hallado.

Jesús Lens