Hola, soy Carlos Morán. IDEAL publica hoy una conversación que mantuvimos don Emilio y un servidor de ustedes hace cinco días. En la entrevista, el juez hace gala de su habitual buen humor, "Me condenaría a mí mismo a no hacer nada y luego descansar", pero también se emociona cuando habla de las emociones, valga la redundancia, y el paso de los años. Aquí os dejamos un fragmento del diálogo.

–Últimamente suele emocionarse con facilidad, ¿por qué?

“Es la edad. Te callas menos y te reprimes menos… tanto al hacer declaraciones como al expresar los sentimientos. Te emocionas mucho más. Yes bueno. Me emociono, sobre todo, cuando tengo que hablar de mis sentimientos. No puedo. Me emociono. Soy un llorica”.

–¿Cómo es un buen día para usted?

– “Un día tranquilo… tranquilo de espíritu, ja, ja, ja. Las prisas me gustan cada vez menos. Voy al juzgado, despacho los asuntos, celebro mis juicios, me tomo mi cervecita, como, echo mi ‘siestecica’ de media hora, paseo, me tomo otra cervecita, ceno y a dormir. Tranquilo, sin prisas. Dieta mediterránea, ja, ja, ja. Antes iba mucho más acelerado.

–Hay personas que suelen animarle para que se meta en política…

–”Algunos me han tirado los tejos, pero les he dicho que no. No me veo en el mundo de la política. Además, pierdo mi independencia y no valgo para eso. Soy un juez de Menores. Nada más. Puedo echar una mano a mí país y a todos los partidos si me piden mi opinión. Pero no estoy preparado para la política. Tengo una vida personal muy feliz. Ytambién tengo mi cáncer de próstata, así que debo llevar una vida organizada. El cáncer está controlado, pero tengo que hacerme revisiones, etc. Hay que llevar una vida ordenada. Además, no tengo vestuario suficiente para ser político:hoy traje de etiqueta, hoy informal, hoy…, ja, ja, ja”.