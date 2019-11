Propuestas para el debate de esta noche: la autoridad de los padres y maestros, retrasar el instituto hasta los 14 años, ludopatía y menores…

Buenas, soy Emilio Calatayud. Dentro de ‘ná’ comienza el debate entre nuestros líderes políticos. Desde este modesto blog, y de acuerdo con lo que me comentan a diario muchas personas preocupadas por nuestros menores (padres, profesionales de la educación, etc), propongo en su nombre estos temas para que, si lo tienen a bien sus señorías, estén presentes en el debate: la autoridad de los padres y maestros; retrasamos, o no, la edad para ir al instituto hasta los catorce años como ocurría antes; la marihuana y los estragos sociales y sanitarios que están generando entre los niños; el juego en Internet y las casas de apuestas y los estragos sociales y sanitarios que están generando entre los niños; y menores y redes sociales.

Por favor, dediquen aunque sea diez minutos a estos temas, porque aunque los menores no voten, sus padres sí lo hacen. Y después hablen de Cataluña todo el tiempo que quieran. Gracias.