Buenas, soy Emilio Calatayud. Como ya hicimos con las comuniones, que las hemos convertido en fiestas de Hollywood, hemos pasado de comprar los trajes de ‘Jálogüin’ en un chino a los vestidos y maquillajes de pasarela, que me consta que salen por un pico. También se no está yendo la pinza con ‘Jálogüin’ . Pero tranquilos, que ya vienen las rebajas del Black Friday… De ‘americanada’ en ‘americanada’ y tiro por que me toca.

Relacionado