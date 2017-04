Hay determinadas conjunciones de palabras que, literalmente, me provocan pánico. Así, expresiones como parque temático, centro de ocio o todo incluido me suenan a antesala del infierno.

Una gala de inauguración/clausura/celebración, por su parte, también es susceptible de convertirse en algo aterrador. Reconozco, pues, que fui con resquemor a la gala inaugural del festival Granada Paradiso, el nuevo festival de cine mudo y clásico que, impulsado por el Ayuntamiento de Granada, dirige Juan de Dios Salas.

Resquemor que, al minuto y medio de comenzar la gala, se había evaporado. Por completo. Porque las dos horas que nos deparó Cinema Paradiso el pasado martes fueron para enmarcar. Y para guardar en el recuerdo.

Juande consiguió convertir el Teatro Isabel la Católica en un auténtico Nickelodeón de principios del siglo XX en el que pudimos disfrutar, en pantalla grande y en unas extraordinarias condiciones de proyección, de una joya del cine mudo como es “Asalto y robo de un tren”, posteriormente reinterpretada en un divertido número que contó con la participación del público.

Dos horas de descubrimiento y emoción en las que Juan de Dios Salas se disfrazó de Explicador, una mezcla de narrador, contador de historias e historiador que nos condujo a un fascinante viaje a los orígenes del cine. Pocas personas hay en nuestro entorno que, como Juande, sepan conjugar en sus presentaciones el rigor científico, la claridad expositiva y el humor irónico. Es uno de los grandes privilegios que tenemos en esta ciudad y, en Granada Paradiso, ha encontrado un inmejorable vehículo para dar continuidad a su modélica labor al frente del Cine Club Universitario, como el pasado martes pudimos comprobar los asistentes a un abarrotado Teatro Isabel la Católica. Un tema del que ya les hablé en esta columna de IDEAL: Lecciones magistrales de cine. Así que no me digan que no estaban avisados.

El único pero, para mi gusto, el excesivo protagonismo de las secuencias dedicadas a Granada, imagino que fruto de ese Bonitiquismo que nos invade de un tiempo a esta parte. Pero, insisto, el pistoletazo de salida a Granada Paradiso resultó excepcional, con un gran José Ignacio Hernández al piano.

Ahora solo queda seguir acompañando a Juan de Dios Salas y a su equipo en las proyecciones de un extraordinario cine mudo que, ya verán ustedes, tiene mucho que contar, haciendo pasar al espectador momentos maravillosos e inolvidables. Y las charlas y conferencias. Y la exposición de carteles soviéticos. Que Granada Paradiso es una propuesta de amplio alcance y muchas dimensiones. ¡Enhorabuena!

Jesús Lens