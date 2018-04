Consejos para criar un ciberdelincuente: “Conduzca respondiendo al whatsApp delante de sus hijos” (para saber más, venid a la Escuela de Padres de IDEAL)

Los consejos para criar a un ciberdelincuente que ahora detallamos están basados en las reflexiones de Jorge Flores, creador del proyecto Pantallas Amigas, que pretende fomentar las seguridad de los menores en Internet. El experto participa en una nueva entrega de la Escuela de Padres de IDEAL una iniciativa que coordina el juez Emilio Calatayud y que tendrá lugar hoy, día 23 de abril, en el Teatro CajaGranada a partir de las ocho y media de la tarde. La entrada es libre hasta completar el aforo. Os esperamos.

1. Cuando conduzca, no se olvide de responder a todos los mensajes de whatsApp con la mano que le quede libre. Y si no tiene ninguna libre, use los pies. Lo importante es que sus hijos lo vean, tomen nota y aprendan.

2. En las comidas, use todo el rato el móvil y deje a sus hijos que hagan lo mismo. Ni se les ocurra hablar. Si alguno lo intenta, castíguelo.

3. Comparta su vida y obra y la de sus hijos en las redes sociales. Que todo el mundo sepa qué hace la familia a todas horas. Guerra a la intimidad.