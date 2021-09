Síndrome preocupacional

Este año, el 1 de septiembre cae en miércoles, por lo que a estas alturas de semana, las vacaciones de algunos ya serán historia. Aun así, este día siempre tiene algo de especial. Para mí, es el auténtico año nuevo. Porque hoy comienza todo. Otra vez.

Ya saben ustedes que soy muy crítico con esa parida que se ha dado en llamar síndrome postvacacional. Si has tenido suerte de disfrutar de unas vacaciones y a la vuelta no te sientes aunque sea levemente mal, ¿qué vacaciones han sido esas? Unas buenas vacaciones son aquellas de las que vuelves cansado y ojeroso. Trabajado, paradójicamente, e incluso arrastrado, vencido y destrozado.

Odio el concepto de las vacaciones como sinónimo de tiempo para el descanso y el reseteo, de cargar las pilas para volver fresco como una lechuga al curro. Es algo mecanicista y embrutecedor que considera el descanso vacacional como un mero paréntesis imprescindible para que el trabajador produzca más y mejor.

Para el que no quiera tener síndrome postvacacional, el mejor consejo es no coger vacaciones. Y ya. Como me decía un amigo peluquero, los autónomos no tenemos el síndrome de marras: cada día con el negocio cerrado se incrementan los gastos sin que haya ingresos, por lo que la vuelta al tajo duele menos.

Les confieso, eso sí, que septiembre me sorprende aquejado de otro síntoma: el preocupacional. Por las preocupaciones que nos esperan a la vuelta de la esquina, más allá de una hipotética sexta ola pandémica.

¿Qué tal arrancará la alcaldía de Paco Cuenca? El encastillamiento de Salvador hizo que, sin apenas tiempo para ejercer, a Cuenca le llegara la hora de tomarse un merecido y necesario descanso. Es ahora cuando comienza realmente su mandato, que en esta ocasión será de un año y nueve meses.

Esperemos que las sucesivas olas de calor hayan permitido al PP lamerse sus heridas y vuelvan a la actividad con auténticas ganas e intención verdadera de ejercer una oposición leal y constructiva que redunde en beneficio de todos los granadinos.

Así las cosas: ¿en qué punto se encuentra el Pacto por Granada? ¿Cómo están las relaciones entre IU-Podemos y PSOE? ¿Qué tal van los nombramientos de asesores y coordinadores varios? ¿Cómo vamos con la agenda?

El tiempo apremia. No ha lugar para folletaícas postvacacionales. Ni siquiera para hacer una pretemporada en condiciones. Porque el árbitro ya ha lanzado la bola al aire y el partido acaba de empezar.

Jesús Lens