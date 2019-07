Una muy buena noticia: Granada crece en exportaciones en un porcentaje importante —un 16,6% más que el año pasado— y muy por encima de las medias andaluza y española. Los datos los proporciona Extenda, la Agencia Andaluza de Promoción Exterior, que es de lo que yo quiero hablar hoy, al margen de congratularnos por esos buenos datos económicos.

Situémonos en el tiempo. Negociaciones posteriores a las elecciones andaluzas. Un mantra recorre las calles: desmontar la administración paralela de la Junta de Andalucía. ¿Se acuerdan? Un día iban a cerrar Canal Sur, al día siguiente se cargaban el Consejo Consultivo y un poco después era el Audiovisual el que chapaba.

En mitad de aquel maremágnum, un buen amigo del PP y muy del PP me decía que aquello se les estaba yendo de las manos. Que había ejemplos, como el de Extenda, que eran modélicos, que hacían un trabajo excelente y que sería una irresponsabilidad cerrarla. Al final, no ha sido para tanto. De hecho, no ha sido para nada, más allá de algún cambio cosmético. Se han renovado cargos en la tele pública, los diferentes Consejos continúan con su andadura y aquí paz y después gloria.

Entro en la web de Extenda y leo: ‘a través de nuestros servicios, ofrecemos una auténtica ‘hoja de ruta’ de apoyo a la internacionalización en materia de Información, Formación, Promoción, Consultoría y Financiación. Un catálogo de servicios a la medida de las empresas andaluzas, independientemente de su tamaño, sector o procedencia, que da respuesta a las necesidades que encuentran a lo largo de su proceso de internacionalización’.

A la vista de los datos señalados al principio de esta columna, la cosa parece funcionar y Extenda se confirma como una agencia profesional que sabe lo que se trae entre manos. Ante este panorama, podemos concluir con dos referencias cinematográficas. Si la cosa funciona, ¿para qué cambiarla?, dirían Larry David y Woody Allen. Otros, más pesimistas, se agarrarían al que todo cambie para que todo siga igual, de ‘El Gatopardo’ de Lampedusa y Visconti.

Jesús Lens