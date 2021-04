La Junta de Málaga y Sevilla

Ayer nos desayunábamos con la noticia de que Sevilla y Málaga se han aliado para captar ferias y congresos y consensuar un calendario que permita aprovechar sinergias. ¡Ay, las sinergias! Luis Salvador, al quite, va a solicitar a sus homólogos que incluyan a Granada y Córdoba en la entente. Esperemos que le salga bien la jugada.

Coincide la noticia con el siguiente titular: “Andalucía abre un centro científico y logístico para conservar su patrimonio cultural”. ¿Adivinan dónde? Efectivamente: en Sevilla. Se transformará un antiguo complejo industrial de tabaco de San José de la Rinconada en un espacio moderno, tecnificado y científico. La inversión prevista: más de un millón de euros.

Me acordé de otra noticia similar de final de marzo en la que se informaba de que la Junta va a situar en Málaga la Agencia Digital de Andalucía, que unificará sus servicios tecnológicos en un solo ente administrativo y cuyos servicios centrales estarán en la capital de la Costa del Sol. ¡Qué casualidad que Google vaya a abrir allí mismo un centro de investigación y formación en ciberseguridad!

Elías Bendodo lo tiene claro: “Nuestra referencia tecnológica ha de estar en Málaga. No entendemos que haya una provincia más tecnológica”, dijo durante la presentación de la nueva Agencia.

Llegados a este punto, la pregunta es obvia: ¿Y en Granada, qué? Es posible que esté muy despistado, pero me pongo a pensar y no caigo en inversiones de este tipo en nuestra tierra. Lo mismo tengo las neuronas sesgadas, pero no me viene nada a la mente. Y miren que, en plena pandemia, el Parque Tecnológico de la Salud debería desempeñar un papel básico en el presente y el futuro de Andalucía. Sin embargo, lo único que recuerdo sobre el tema es que la Junta quiere darle una vuelta a la prestigiosa Escuela Andaluza de Salud Pública, radicada en Granada, para quitarle parte de sus actuales funciones y competencias.

Seguro que estoy equivocado. Fijo que se han anunciado inversiones millonarias de la Junta para consolidar la marca Granada Salud, con generosa dotación de fondos para investigación, desarrollo e innovación en dicha área. ¡Qué menos, teniendo un todo PTS en tiempos de pandemia, insisto! Y también por lo de la vertebración del territorio y Andalucía solo es una, ya saben. No me cabe duda de que se ha librado algún milloncejo extra, es solo que ahora no caigo en cuándo ni para qué.

