Catedral de Jaén, amor a primera vista

Fue un flechazo que, al terminar la visita física, se vio refrendado con la novedosa, pionera e inédita visita virtual. ¿Sabían ustedes que la catedral de Jaén es la primera de España en ofrecer un vuelo de cerca de cinco minutos a través de un casco con gafas de realidad virtual? Un viaje alucinante, emocionante y vertiginoso, créanme.

Pero vamos a empezar por el principio. Y al principio fue el fresco. Era la frase más comentada el miércoles por la mañana en el Zaidín. “Pues esta noche, yo me he tenido que tapar”. Es justo que, tras varias semanas echando pestes de la infame ola de calor, saludemos a las bajas temperaturas de estos días como se merece. ¡Albricias!

Y es que nuestra larga, intensa y prolija visita a la catedral de Jaén comenzó precisamente en mi quiosco de la zaidinera Avenida de Cádiz. Quiso la casualidad que, justo antes de salir de viaje, me saltara a la vista un especial de la revista Muy Interesante íntegramente dedicado al templo renacentista. ‘Un bello relicario para el rostro de Cristo’, lleva como subtítulo y cuenta con 200 páginas escritas por diferentes especialista de la Universidad de Jaén.

Cambio de escenario. Nos situamos en lo alto del castillo de Santa Catalina. A nuestros pies, Jaén entero. O casi. ¿Y la catedral? ¿Dónde está la catedral? No la vemos. Vamos paseando por un camino habilitado hasta llegar al mirador de la Cruz Blanca. ¡Ahora sí! Ahí abajo está, tan recoleta.

Nuevo cambio de rumbo. Caminamos por una calle estrecha del centro de Jaén al borde del mediodía. Al fondo se deja ver una de sus torres gemelas. Pero como en una calle perpendicular vemos una casa con fachada molona, giramos a la izquierda para retratar ese umbral, que a saber si luego seríamos capaces de volver a encontrarlo.

Y así fue como, al fondo de otra calle estrecha, aparece la segunda torre. Y cuando llegamos al final para desembocar en la plaza de Santa María, ese amor a primera vista. ¡Qué maravilla! ¡Qué fachada! ¡Qué joya! ¡Qué preciosidad! ¡Qué simetría y elegancia! ¡Qué estatuaria! ¡Y esa balconada! Lo decía mi amigo Luis G. Chacón: “La de Jaén es una de las grandes catedrales de España. Lamentablemente, muy desconocida”.

Estoy muy contento por haber enmendado esa falta. Miren que he ido veces a Jaén, pero nunca había visitado su catedral como se merece. Hasta ahora. No me voy a extender en sus tesoros artísticos o arquitectónicos. Eso sí, como había tan pocos visitantes en el templo, pasé un largo rato a solas en la soberbia y racionalista sacristía diseñada por Vandelvira. ¡Qué sensación más portentosa! Me puse estupendo e hice un vídeo con un movimiento de cámara tan complicado que ríanse ustedes de Spielberg.

Y no nos olvidamos de la famosa mona de la fachada gótica. ¿Conocen su leyenda? ¡Da miedito!

De hecho, nosotros apenas si la miramos para enfocar la cámara y hacerle una rápida foto, vayamos a pollillas…

Jesús Lens