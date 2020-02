Cabezas altas. Cielos infinitos

¡Por fin ha llegado! Hoy es uno de los días que tenía marcado en rojo en mi calendario. Una de las fechas claves del 2020. Una de las jornadas bloqueadas en la agenda, sí o también.

Porque hoy se presenta en Granada, en directo, uno de los discos más importantes de los últimos años: ‘Los cielos cabizbajos’, de Lagartija Nick. Ya les hablé de él hace unos meses, cuando salió editado. “¡Qué pedazo de disco! Es una joya repleta de matices y texturas sonoras y poéticas. ¡Cómo duele escucharlo, también! ¿Puede ser dolorosa la belleza? ¿Trágica? ¿Cruel? Sí que puede”, escribíamos entonces. (Leer AQUÍ la reseña completa)

He seguido oyendo el disco, una y otra vez. Es una obra de arte que se engrandece con cada escucha. Gana en matices y en intensidad. En densidad. En su desbordante capacidad de emocionar.

El último tema del disco, ‘Somalia’, fue el primero que oí. Paradojas. Lo escuchamos de madrugada, en Salobreña, de forma casi clandestina. Nos lo pinchó Eric Jiménez, el batería de Lagartija Nick, en un trasnoche del festival Tendencias.

Una canción prodigiosa que incluye la voz del periodista Jon Sistiaga recordando un antiguo proverbio del cuerno de África, entre las percusiones de Zeke Olmo, las voces del Coro de la UGR, el piano de David Montañés y la mandola de Ramón Rodríguez: “Yo y Somalia contra el mundo; yo y mi clan contra Somalia, yo y mi familia contra mi clan; yo y mi hermano contra mi familia; yo contra mi hermano”.

¿Cómo sonará ‘Somalia’ esta noche en el Teatro CajaGranada? ¿Cómo sonarán ‘Buenos días Hiroshima’ o ‘Sarajevo’? Lagartija Nick está haciendo muy pocos directos con ‘Los cielos cabizbajos’. Se trata de una producción muy compleja que requiere de una iluminación especial y de unas condiciones escénicas muy particulares, dada la cantidad de músicos que participan en una actuación que es más, mucho más que un mero concierto.

Si pueden venir, no se lo pierdan. Prepárense a gozar. Prepárense a temblar. Prepárense a llorar. “Somalia es la madre ensangrentada / que no acierta a comprender / que quien te vio nacer / no te puede ver morir…”.

Jesús Lens