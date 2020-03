Aplazar, cancelar, suspender

Estos días estoy en comunicación directa con la embajada de Uzbekistán en Madrid. En Semana Santa tenía previsto visitar su país para cumplir uno de mis sueños viajeros: conocer Samarkanda. Un plan que, me temo, va a resultar fallido.

En Uzbekistán no hay coronavirus, por lo que la embajada me advierte que a los viajeros con síntomas de la enfermedad que llegaran a su país, se les dejaría durante 14 días en cuarentena. Y espérate tu, que la república asiática no permite la entrada a su territorio de vuelos procedentes de Afganistán, China, Corea, Irán o Italia.

Los ciudadanos de los muy desarrollados países de la Unión Europa ya no somos bienvenidos en todos sitios, como hasta ahora. Por una vez estamos bajo la escrutadora mirada de unos funcionarios a quienes no les temblará el pulso a la hora de impedirnos la entrada en su país si consideran que somos un riesgo para la salud de sus ciudadanos. Esta vez, nosotros somos los Otros.

Estos días miro con respeto, admiración y cariño a todas las personas, colectivos, entidades e instituciones que, en aras de la máxima responsabilidad con respecto al coronavirus, están aplazando, suspendiendo o cancelando sus viajes, citas, convocatorias y programas de actividades, más o menos populosos.

Todos y cada uno de nosotros, como ciudadanos, tenemos una enorme responsabilidad a la hora de minimizar los riesgos de contagio. Por mi parte, ya he cancelado un viaje por Huelva y Cádiz que tenía previsto para la semana que viene. Ya habrá ocasión de visitar las bodegas de Jerez o los jamones de Jabugo.

Ayer tampoco fui a jugar al baloncesto con mi peña. Me parece contradictorio estar a favor de que se cierren los recintos deportivos al público y, a la vez, practicar deporte de contacto en un pabellón. En las próximas semanas, excepto por razones laborales o personales urgentes y perentorias, trataré de estar lo más recogido posible. Más por responsabilidad que por miedo. Aunque canguelo también tengo, no voy a mentirles. Echaré de menos ir al cine, los conciertos y el deporte. Pero debemos ser conscientes y consecuentes.

Jesús Lens