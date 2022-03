¿Cuánto ha costado la conferencia de presidentes? ¿No se podría haber utilizado ese dinero para ayudar a los palmeros?

Buena soy Emilio Calatayud. Quizá por que soy juez tengo la costumbre de hacerme preguntas. Ha habido una conferencia de presidentes en La Palma, una isla que fue arrasada en buena parte por un volcán. Estaban el presidente de España y los de las autonomías. También algunos ministros y consejeros. Además de asesores de unos y de otros. Y escoltas, etc. ¿Cuánto ha costado la conferencia de presidentes? Lo pregunto para reivindicar la transparencia. ¿No se podría haber hecho online y dedicar el dinero a ayudar a los palmeros, que me temo que todavía no les ha llegado ni la mitad de la mitad de lo que les prometieron?

¿Para qué me haré preguntas, me pregunto?