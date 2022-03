Buenas, soy Emilio Calatayud. Me preguntan que qué es para mí el éxito. Yo creo que para saber lo que es el éxito hay que fracasar. Y no pasa ‘na’. El éxito es caerse y levantarse. Niños, yo me he caído varias veces. Y no pasa ‘na’.

Y luego están los chavales que no se levantan en todo el santo día del sofá: niños, eso es ser un vago. Y sí pasa algo. Tus padres no tienen que aguantarte. Y ahí tienes un problema.