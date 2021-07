La fidelidad está devaluada: hay empresas que dan todo a los clientes nuevos y nada a los antiguos

Buenas, soy Emilio Calatayud. La fidelidad ya no es lo que era (y no me refiero a la fidelidad de pareja, que, tampoco es que esté en su mejor momento). Ahora, muchas empresas se vuelcan con los nuevos clientes y se olvidan de los antiguos. “Ven con nosotros y te damos, esto, aquello y lo de más allá”. Y va uno que lleva media vida con ellos a pedir eso mismo y no le dan nada. “Es que es para los nuevos”.

Y le dices, como diría mi paisano José Mota: “No le pido que me lo supere, pero iguálemelo por lo menos”. Nada. La fidelidad está devaluada.