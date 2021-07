Buenas, soy Emilio Calatayud. Te acuestas y no sabes cómo te vas a levantar: yo he amanecido convertido en un ‘baby boomer’, que, por lo visto, somos los que nacimos entre los años 50 y 70 del siglo pasado. A mi edad, de ‘baby’, poco, y de ‘boomer’, pues lo mismo. Lo que si me acuerdo es que a los que nacimos en los 50 nos inflaban a leche en polvo en el cole…

En fin, que voy a ver a España y que hace mucha ‘caló’. Lo que diría un ‘baby boomer’.