Buenas, soy Emilio Calatayud. Últimamente, y debido a los masivos contagios que se han producido entre menores durante los viajes de fin de curso, se dice mucho que no hay que criminalizar a los jóvenes. No sé muy bien qué es lo que se quiere decir con esta expresión: ¿Que hay que liberarlos de responsabilidad? Vamos a ver, que los chavales asuman las consecuencias de sus actos no es criminalizarlos, es educarlos. Si alguien comete una imprudencia o no estudia para los exámenes, y es un poner, pues habrá consecuencias que tendrá que afrontar. Que es un fastidio, pues sí, pero es lo que toca.

