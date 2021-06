Buenas, soy Emilio Calatayud. Estudiar es un derecho, un deber (al menos hasta los 16 años) y para algunos (que no es mi caso), hasta un placer . Lo digo porque hay padres que prometen a sus hijos un móvil de última generación si el niño aprueba todo. Creo que es una malta táctica. Siempre habrá un móvil mejor y quizá llegue un día en que los padres no puedan pagarlo, y ya estamos de albañiles. Si no hay regalo, no estudian. ¿Y ahora qué?

