Ánimo para los españoles que soportan más de 40 grados en pequeños pisos sin balcón ni aire acondicionado

Buenas, soy Emilio Calatayud. Este comentario va dedicado a los miles de españoles que no se han enterado de que ha habido cambios en el Gobierno porque estaban demasiado ocupados en poder medio respirar con la ‘caló’ que está haciendo. Ánimo para los españoles (granaínos, andaluces en general, extremeños…) que están soportando más de 40 grados en pequeños pisos sin aire acondicionado ni balcones ni casi ventanas.

Admiramos a personas que llevan a cabo proezas deportivas, con razón, pero nos olvidamos de las personas corrientes que aguantan pruebas tan duras como estas.

No hablo por hablar. Me saqué las oposiciones de juez tras estudiar todo un verano en un séptimo piso de Madrid y a 40 grados. No había aire acondicionado. Estudiábamos doce horas diarias en bañador. Y nos refrigerábamos con botellas rellenas de hielo.