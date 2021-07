Hay países que desaconsejan viajar a España, ¿no habría que desaconsejar viajar a esos países?

Buenas, soy Emilio Calatayud. Prácticamente todos los días hay algún país ‘socio o amigo’ que desaconseja viajar o veranear en España. Y te causa ‘inrritaciones’ -como se dice en Graná- porque resulta que esos países están igual de mal o igual de bien que España en el tema coronavirus. Un poquito de por favor. Por cierto, ¿no habría que desaconsejar viajar a esos países? Suena infantil, lo sé, pero es que dan ganas…

Yo desde luego no pienso visitar ningún país que nos desaconseje, pero lo mío no tiene mérito porque nunca he sido muy de salir de España. Con ‘Graná’ y La Mancha me basta y me sobra.