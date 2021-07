Denuncian a cuatro familias de Granada que no llevaron a sus hijos al colegio por temor al covid

Hola, soy Carlos Morán, el compañero de blog de don Emilio. Aquí os dejamos una noticia sobre un asunto, el absentismo escolar por covid, que fue y seguirá siendo polémico, porque son casos muy complejos en los que se ponen en juego derechos esenciales. Esperamos que os interese.

“La Fiscalía Provincial ha denunciado por el momento a cuatro familias granadinas que, presuntamente, no llevaron a sus hijos al colegio por temor a que contrajeran la covid, una conducta que puede constituir la supuesta comisión de un delito de abandono de familia, que conlleva en determinadas circunstancias condenas de hasta seis meses de prisión. Ese precepto legal castiga a quien no cumpla «los deberes legales de asistencia inherentes a la patria potestad, tutela, guarda o acogimiento familiar o de prestar la asistencia necesaria legalmente establecida para el sustento de sus descendientes, ascendientes o cónyuge, que se hallen necesitados», detalla el Código Penal.

Con la pandemia desbocada en España y en Granada, y el comienzo del curso a la vuelta de la esquina , surgió una suerte de movimiento popular que se retroalimentaba a través de las redes sociales y que abogaba por no llevar al colegio a los niños para que no se contagiasen y, por ende, conjurar el riesgo de que no transmitiesen la enfermedad a sus parientes adultos.

https://www.ideal.es/granada/fiscalia-denuncia-cuatro-20210711195132-nt.html