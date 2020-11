Importante: No asesoro a asociaciones, si alguien lo dice y encima os cobra, os engaña dos veces

Buenas, soy Emilio Calatayud. Vamos con una cuestión desagradable, pero que conviene desmentir cuanto antes. Yo no doy asesoramiento legal a ninguna asociación de padres ni a nadie. No quiero ni puedo hacerlo. Y nunca lo he hecho y nunca lo haré. Si me preguntan los medios de comunicación, asociaciones o personas puedo dar mi opinión (si es que sé de qué me hablan) y ya está. Igual que hago en este blog. Es importante que quede claro. Si alguien usa mi imagen o mi nombre para dar asesoramiento legal os está engañando. Y si encima cobra por ello, os está engañando doblemente.

Gracias y pasar el mensaje, por favor.