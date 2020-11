Feliz Día del Maestro (San José de Calasanz): las palabras más bonitas son papá, mamá y maestro o maestra

Buenas, soy Emilio Calatayud. Feliz Día del Maestro, en el que recordamos al maestro, valga la redundancia, San José de Calasanz. Es verdad que el homenaje a las personas que se dedican a enseñar se llama Día del Docente y se celebra en el 5 de octubre, pero me gusta el antiguo Día del Maestro (lo cual no quiere decir que no felicitemos el Día del Docente cuando toque) Las palabras más bonitas que existen son papá, mamá, maestro o maestra (más bien maestra, porque son muchas más). Un beso y cuidaros mucho.

