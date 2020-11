Hace un año que paré el AVE y hubo quien me dio por casi muerto: un beso para el personal del Hospital de Puente Genil

Buenas, soy Emilio Calatayud. Quitando la pandemia, hoy hace un año que viví una de las experiencias más raras de mi vida. Sería más o menos a esta hora. Magdalena, mi mujer, y yo viajábamos en el AVE para participar en un acontecimiento muy feliz: el ‘bautismo’ de un colegio de Numancia de la Sagra, provincia de Toledo, con el nombre de Emilio Calatayud. Pero me dio un jamacuco o síncope y el AVE tuvo que parar para que me llevasen al Hospital de Puente Genil, provincia de Córdoba, que era donde estábamos cuando se me fue la cabeza y me desmayé. Al llegar al centro sanitario, los médicos me comentaron que en las redes sociales y por ahí me daban por medio muerto. Yo ya estaba recuperado y nos reímos juntos.

Prometí a todo el personal del hospital de Puente Genil que iría a darles una charla por el buen trato que nos dieron a Magdalena y a mí. Os llevamos en el corazón y la promesa sigue en pie. A ver si se va ya el maldito ‘bicho’. Por cierto, nos hemos acordado mucho de vosotros por la pandemia. Ojalá estéis todos bien y podamos vernos pronto. Gracias.