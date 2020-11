Buenas, soy Emilio Calatayud. Lo principal es el respeto entre las personas. En el Día Contra a Violencia Machista, reivindico el respeto. Y el amor. Niña, si te dice que te cambies de ropa porque no le gusta, eso no es amor. Niña, si te dice que no hables con otros chicos, eso no es amor. Y por adaptarnos a las circunstancias, niña, si te dice: quítate la mascarilla, bésame y vamos de botellón, que no pasa nada, también es un machista y no te quiere. Los amores que matan no son amores.

