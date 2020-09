Dice la presidenta de Madrid que puede que todos los niños se contagien en el cole y quieren que los padres no tengan miedo

Buenas, soy Emilio Calatayud. En la crisis sanitaria han fallado los gobernantes de izquierdas, de derechas y los de centro. Cuanto antes lo reconozcan, mejor para todos. Y no pasa nada. El coronavirus era algo que nadie sabía cómo manejar. Ahora estamos empezando a aprender, pero llevará tiempo. Ha faltado humildad. Y han sobrado contradicciones. Por ejemplo, la presidenta de Madrid ha llegado a decir que «es probable que prácticamente todos los niños se contagien del coronavirus a lo largo del curso”. No creo que esas palabras animen mucho a ir a clase, pero a la vez insiste en que hay que volver al cole. Y luego quieren que los padres no tengan dudas ni miedos.

