Por mensajes como este sigo siendo juez de Menores: “Don Emilio, siempre le recordaré”

Buenas, soy Emilio Calatayud. Este comentario no va de nada que sea noticia. Ni del coronavirus, ni de la fusión entre bancos, etc. Que nadie busque aquí polémicas ni la atosigante actualidad. Son unas frases breves, pero que sirven para explicar la razón por la que sigo siendo juez de Menores después de tantos años. “Buenas tardes don Emilio. Solo quería agradecerle tanto bien como me hizo cuando, por circunstancias de la vida, tuve que visitarle. Gracias a Dios pude reorganizar mi vida y ser un hombre de provecho y salir adelante. Siempre le recordaré. Un fuerte abrazo”.

Por mensajes como este sigo amando mi trabajo. Chavales, gracias por acordaros de mí ahora que ya sois adultos. El mérito es vuestro. Para salir adelante hay que querer.