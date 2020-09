Buenas, soy Emilio Calatayud. No es por incordiar ni ‘inrritar’ a nadie, pero como esto de la pandemia es tan nuevo pues me surgen dudas todos los días. Por ejemplo, hay ciudades y pueblos que se están autoconfinando voluntariamente para frenar los contagios, que es una medida cívica digna de reseñar. Pero la duda es, ¿los autoconfinamientos afectan también a los coles y los institutos o no? Y hay más: ¿Pueden autoconfinarse los padres? ¿Y los niños que no quieran ir al cole? ¿Y los maestros?

