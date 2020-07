Es de primero de mascarilla que si te la pones sin tapar la nariz, en la garganta o el codo no sirve ‘pa na’

Buenas, soy Emilio Calatayud. No hace falta ser virólogo, epidemiólogo o cualquier otro ‘logo’ para saber que la mascarilla debe tapar la nariz y la boca. Es de primero de mascarilla que si te la pones por debajo de la nariz, en la garganta o en el codo es igual que no colocársela, o sea, que no sirve ‘pa na’.

Ahora, si lo que nos gusta es estar confinados, pues, desgraciadamente, parece que vamos por el buen camino.

Como se observa en la foto, en mi juzgado lleva mascarilla hasta una reproducción de mi cabeza que hicieron los niños que tengo encerrados.