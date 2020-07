Deseo que no enfermen los chicos contagiados en una fiesta de graduación, pero ojalá no se hagan más

Buenas, soy Emilio Calatayud. Deseo que no enfermen los chicos contagiados de coronavirus en una fiesta de graduación en Córdoba, a la que asistieron, según leo, 400 personas. Deseo que no enfermen ni ellos ni sus familiares y que el número de contagios entre los asistentes sea muy pequeño. Dicho lo cual, también deseo que no se hagan más fiestas de este tipo mientras estemos en pandemia. Si no se hacen, no pasa ‘na’. Antes de la pandemia, estas fiestas ya se nos estaban yendo de las manos con unos lujos y unas cosas difíciles de entender, pero es que en plena pandemia son un peligro, como se ha demostrado.

