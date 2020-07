Alegrarse porque en tu pueblo (ciudad, provincia, etc) no hay ‘bicho’ pero sí en el de al lado, no es bueno para la salud

Buenas, soy Emilio Calatayud. El coronavirus han sacado lo mejor de nosotros, pero también lo peor. Observo últimamente, aunque no es algo generalizado gracias a Dios, que hay quien se alegra porque en su pueblo (en su ciudad, provincia, autonomía o país) no hay ‘bicho’, pero sí en el de al lado. Eso no es bueno para la salud física, ética y moral. Vamos, que está feo. Puede que haya en esa conducta una cierta competitividad para tener más turismo, o lo que sea, que el de al lado, pero no vale todo.

Además, es una tontería, porque el virus puede acabar colándose en nuestro pueblo a las primeras de cambio (ya está más que demostrado) y ya se sabe que el que ríe el último, ríe mejor.

Una cosa es criticar la ineptitud de las autoridades, que sí es sano para que mejoren o dimitan, y otra alegrarse de la desgracia ajena.