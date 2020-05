El juez se compromete a dejar de fumar en la Cope: “Comprendo bien a los drogatas, porque soy un drogata del tabaco”

Hola, soy Carlos Morán. Don Emilio ha vuelto a participar en el programa de la Cope que presenta Cristina López Schlichtin. Durante su intervención, el juez, fumador empedernido desde la infancia, se ha comprometido a dejar el tabaco. Incluso ha puesto fecha al ‘desenganche’: El 1 de junio. No es la primera vez que lo intenta. Don Emilio hace bueno aquello que dijo alguien: “Dejar de fumar es muy fácil, yo lo he hecho cientos de veces”. El caso es que esta ha sido su confesión ante la audiencia: “Comprendo bien los drogatas, porque yo soy un drogata del tabaco. Pero ya he empezado a desintoxicarme”.

Si hay por ahí exadictos, animadle, porque tiene que dejarlo. Su mala salud de hierro se lo agradecerá.

Aquí está su intervención completa:

https://www.cope.es/programas/fin-de-semana/noticias/emilio-calatayud-que-los-padres-denuncien-sus-hijos-consumen-droga-podemos-ayudarlos-20200524_732941