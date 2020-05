Tranquilidad, chavales (y familias) que estudiáis para Selectividad, yo nunca pensé que iba a ser juez y lo soy

Buenas, soy Emilio Calatayud. Hace mucho calor, al menos en Graná y Andalucía, y estudiar se pone cuesta arriba. Ánimo y tranquilidad, queridos chavales (y familias) que estáis estudiando para la Selectividad (ahora llamada Ebau), un examen que, por cierto, yo no hice por una carambola entre ley educativa y ley educativa. Si hice el examen de ingreso para la Facultad de Derecho ICADE de Madrid y todavía me estoy preguntando cómo aprobé. Lo que si sé es que ni se me había pasado por la cabeza ser juez. De hecho, durante un tiempo, y una vez acabada la carrera, fui viajante de una empresa de papel autocopiativo y no me iba mal, pero el servicio militar obligatorio interrumpió mi brillante carrera de vendedor…. Total, que nunca pensé que iba a ser juez y soy juez.

O sea, que os preocupéis, que la vida es muy larga y ya pondrá a cada uno en su sitio. Si no podéis entrar en la primera carrera que habéis elegido, entrad en la siguiente y después ya veréis si queréis cambiaros. Igual os lleváis una sorpresa con la primera elección.

Suerte a vosotros y a vuestras familias.