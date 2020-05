Los niños más desfavorecidos tienen que tener preferencia para volver a la escuela presencial

Buenas, soy Emilio Calatayud. Hace unos días leí que un maestro decía que los niños más desfavorecidos tienen que tener preferencia para volver a la escuela de forma presencial. Estoy de acuerdo. Si solo hay sitio para diez o quince chavales para prevenir contagios, primero que se tenga en cuenta a los que no tienen medios ni posibilidades de tener Internet y un ordenador. Habrá quien crea que no hay niños con esas carencias, pero los hay. Lo único bueno es que no están viendo toda la mierda que circula por Internet. Pero los últimos en medios tienen que ser los primeros. Es lo justo.

