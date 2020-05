Cuando se pueda y si podéis, venid a ‘Graná’; publicita tu terruño, seamos Marca España

Buenas, soy Emilio Calatayud. Estrenamos fase 1 en Graná. A ‘poquito a poco’ vamos recuperando el pulso. Ahora toca levantar España. No va a ser fácil, pero eso no tiene que ser excusa para quedarnos cruzados de brazos. Este pasado verano, el Ayuntamiento de ‘Graná’ me dio uno de sus premios ‘Prestigio Turístico’ y pienso ejercer de embajador de esta tierra. Cuando se pueda y si podéis, venid a ‘Graná’: monumentos, historia, cuevas, playas, Sierra Nevada, tapas…. Ahora todos tenemos que ser Marca España. Publicita tu terruño para empezar a mover el turismo nacional. Venga, empezad aquí en el blog a ‘vender’ vuestros pueblos y ciudades al resto de los españoles.

