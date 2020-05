Veo a la gente triste, pero es que tenemos derecho a estar tristes, es parte de la recuperación

Buenas, soy Emilio Calatayud. No soy psicólogo ni sociólogo ni lo pretendo. Los psicólogos y los sociólogos tienen todo mi respeto. Vamos, que no quiero incurrir en intrusismo profesional. Dicho lo cual, ahora que la pandemia parece que remite, veo a la gente triste, desaminada… Hemos pasado de la euforia de los memes, los chistes del papel del baño, etc… a una especie de bajón. Es lo que pasa cuando los nervios te llevan muy arriba, que luego hay que bajar y te quedas un poco como vacío. Los que más han perdido, y siguen perdiendo, son las familias de los fallecidos, pero todos los demás también hemos perdido algo: seguridad, un trabajo… Y esto no ha acabado ni mucho menos.

No voy a dar ánimos porque soy de los que cree que también tenemos derecho a estar tristes. El palo ha sido gordo. Y la tristeza y el desánimo son parte de la recuperación, una parte fundamental.

Es como mis ‘choricillos’, que suelen venir a los juicios muy arriba, pero si los encierro se ponen a llorar como niños, que es lo que son. Es el principio de la rehabilitación.

Somos humanos. Tenemos derecho a llorar.